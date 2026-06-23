В Мамоново пассажир разбил камнем лобовое стекло рейсового автобуса

В Мамонов один из пассажиров разбил лобовое стекло рейсового автобуса. С заявлением в полицию обратился водитель, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Оказалось, что у пассажира произошел конфликт с водителем. 34-летний мужчина вышел на остановке, взял камень и бросил в стекло, после чего скрылся. Ущерб превысил 150 тысяч рублей.

Горожанин стал фигурантом уголовного дела по статье о вандализме. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, а также наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев.