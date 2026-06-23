Работу автобусов, отправляющихся из «Храброво», продлят для удобства пассажиров с задержавшихся рейсов

Работу автобусов, отправляющихся из калининградского аэропорта «Храброво», продлят для удобства пассажиров задержавшихся рейсов. Тему подняли во время прямой линии с главой региона 23 июня.

В вопросе обратившийся житель попросил рассмотреть возможность продлить работу рейсового автобуса хотя бы до часа-двух часов ночи. Чтобы пассажиры могли добраться до города в дни, когда самолеты задерживаются из-за дроновых атак.

- Да, действительно, проблема. Я видел уже, что не первое обращение есть, и поэтому такое поручение дам обязательно для того, чтобы отработали и обязательно продлили работу маршрута, - сказал губернатор.

Сейчас последний автобус из аэропорта в Калининград отходит в 22:00.