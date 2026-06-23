Губернатор – о самокатах в Калининграде: «Это неудовлетворительно абсолютно»

Губернатор Калининградской области считает, что с самокатами в Калининграде нужно наводить порядок. Пока его оценка – неудовлетворительно. Об этом он сказал во время прямой линии 23 июня.

- Я свою позицию скажу. Я считаю, то, что сейчас с самокатами происходит, это неудовлетворительно абсолютно. Я эту работу уже поручил провести – как минимум нужно организовать стоянки для самокатов. Сейчас то, что я сам вижу, а я много хожу по городу, бегаю, когда спортом занимаюсь, валяются самокаты на тротуарах. Недавно наблюдал картину – мамочка идет с коляской и проехать не может, - рассказал губернатор.

Следом его тон сменился на более суровый.

- Я сразу предупреждаю компании, которые этим занимаются. Правила точно ужесточу. Если они так будут валяться, после того как мы введем, мы просто будем изымать. Если кто-то из организаций слушает: это бизнес, которым вы занимаетесь, и, пожалуйста, ведите так, чтобы это не приносило дискомфорта населению. Работу эту мы точно в этом году проведем. В ближайшее время узнаете, какая она будет.

Также губернатор отметил необходимость ограничивать скорость на определенных участках.

- У нас уже вся статистика есть. Обращения жителей тоже есть. Все это проанализировали. С учетом этого будем принимать все необходимые решения, - прокомментировал глава региона.