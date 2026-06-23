Воспитательницу из садика в Советске, где травмировалась 5-летняя девочка, ждет суд

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Суд рассмотрит дело о причинении тяжкого вреда здоровью маленькой девочки по неосторожности. Фигурантка – воспитательница из детсада № 1 в Советске, в смену которой 5-летняя девочка ушла гулять одна и получила травму.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в августе 2025 года во время прогулки детей малышка ушла с прогулочной площадки и осталась без присмотра. Она подняла металлическую решетку, закрывающую техническое подвальное углубление, упала на бетон, после чего еще и получила удар решеткой.

Впереди суд.

Кроме того, продолжается рассмотрение искового заявления прокурора о взыскании с детского садика компенсации в размере 1 млн рублей.