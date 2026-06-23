Самообеспеченность Калининградской области продуктами губернатор оценил в 70%

В Калининградской области нужно заниматься инвестпроектами и развивать собственное производство, чтобы добиться стопроцентной продовольственной безопасности. Об этом 23 июня во время прямой линии сказал губернатор Алексей Беспрозванных.

- Ключевая задача – максимально обеспечить себя полностью всеми видами продукции, которую мы можем здесь выращивать и производить. Серьезная работа в этом отношении ведется. Сегодня мы порядка на 70% самообеспечены, по многим видам продукции уже обеспечены на 100 процентов, - сказал губернатор и напомнил, что регион находится под действием санкционных ограничений.

Губернатор упомянул о том, что во время недавнего Петербургского международного экономического форума подписал несколько соглашений по инвестпроектам и строительству. Сейчас, по словам Алексея Беспрозванных, «в целом есть проблемы, связанные с ростом цен на продукты».

- Поэтому наша задача – максимально быстро сформировать эти проекты, чтобы самим себя обеспечивать. Но есть у нас программа «синих ценников». Это 26 ключевых видов продукции, на которые мы цены держим в том числе под контролем Федеральной антимонопольной службы. Комплексная работа в этом отношении ведется, будем ее продолжать.