Новые трамваи покупать пока нет смысла – Беспрозванных

Первостепенная задача – модернизировать трамвайную инфраструктуру в Калининграде, отремонтировать пути, а потом уже можно покупать новые трамваи. Об этом 23 июня во время прямой линии сказал губернатор Алексей Беспрозванных.

- Трамваи, два маршрута, которые у нас есть, остаются, мы их модернизируем. Только будем развивать трамваи! Новые покупать пока нет смысла. Потому что сейчас необходимо решить вопрос с трамвайной инфраструктурой, отремонтировать рельсы – к этой работе мы уже приступили, - прокомментировал глава региона.

По словам губернатора, обновить надо всю трамвайную инфраструктуру, чтобы увеличить скорость передвижения вагонов. Тогда можно будет уже «ставить и новые трамваи, чтобы они комфортно перевозили жителей».

Алексей Беспрозванных напомнил, что во время недавнего Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение с Москвой по поводу работы транспортной системы всей Калининградской области: троллейбусов, автобусов, трамваев, электричек. Определяют институт, который займется вопросом.