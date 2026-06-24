Стартовала регистрация на международный Балтийский бизнес-форум

. Фото: правительство Калининградской области.

Балтийский бизнес-форум в Светлогорске 9–10 октября соберет более 3 тысяч участников, ведущих экспертов и делегации из регионов России и зарубежных стран. Регистрация на «Вселенную бизнеса. Время созидания» открыта, сообщает пресс-служба областного правительства.

В программе – выступление более 20 спикеров, практические сессии по продажам, маркетингу, переговорам, искусственному интеллекту, лидерству и развитию бизнеса, B2B-переговоры, встречи с международными партнерами, консультации экспертов и выставка достижений предпринимателей региона.

Участие в форуме бесплатное.

Как сообщает оргкомитет, среди подтвержденных спикеров – эксперт по переговорам Игорь Рызов, президент Международной ассоциации профессионалов продаж Дмитрий Норка, эксперт по продажам Евгений Колотилов, специалист по системному маркетингу Настасья Белочкина, PR-эксперт Роман Масленников, продюсер и исследователь креативных индустрий Николай Горелый, эксперт по развитию бизнеса Никита Маржела. Будет и звездный гость.