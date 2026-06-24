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НовостиОбщество24 июня 2026 7:55

В Калининграде в День города проведут бесплатную экскурсию для школьников и студентов

Записаться нужно заранее
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в День города, 4 июля, проведут бесплатную экскурсию для школьников и студентов, а также для молодых семей. Пешком с экскурсоводом Ингой Долотовой предлагают пройти по историческому центру города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Место сбора: мозаика на променаде Нижнего озера со стороны ул. Шевченко.

Продолжительность: 2- 2,5 часа.

Время проведения экскурсии 10.00 или 16.00 будет определено по итогам опроса участников при регистрации по ссылке.

Количество мест ограничено. Вход свободный.