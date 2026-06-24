Попадание инородного тела: в Калининградском зоопарке рассказали, отчего могла заболеть самка бегемота

. Фото: Калининградский зоопарк.

В Калининградском зоопарке продолжают лечить самку бегемота Милю. Почувствовала плохо себя она несколько дней назад – отказывалась от еды и не выходила гулять. Ее состояние, по словам ветврачей, не улучшилось, впрочем, значительно и не ухудшилось. Ей дают лекарства, она не ест и странно себя ведет – в бассейне начала переворачиваться с боку на бок, поджимая то одну, то другую ногу.

«Похоже, что пытается механически себе стимулировать перистальтику кишечника», - говорят врачи.

Как написала в своем телеграм-канале директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова, сейчас основное предположение – попадание инородного тела. То есть не исключено, что Миля проглотила что-то, что попало в вольер.

«Пытаемся ей помочь его продвинуть на выход. Операция и обследование невозможны в силу специфики животного (уже консультировались с коллегами из других зоопарков, имеющих значительный опыт). Остается только надеяться. Не знаю на что. Бегемотьи ангелы, если вы есть, подключайтесь!» - написала директор зоопарка.

Отметим, в марте этого года мы уже рассказывали о том, как в вольер бегемотов попал посторонний предмет, который, вероятно, кинул кто-то из посетителей.

Тогда все обошлось – один из гостей зоопарка заметил в бассейне бегемотов что-то красного цвета. Он вовремя сообщил об этом смотрителям, чем, вероятно, и спас жизнь бегемотихе Миле. Та уже начала кушать «красное нечто».

Тогда предмет успели забрать…