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НовостиОбщество24 июня 2026 9:36

В течение двух дней главврачи всех медучреждений Калининградской области проведут прием

Записаться на прием может любой желающий
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

В течение двух дней – 2 и 3 июля – главврачи всех медучреждений Калининградской области проведут прием пациентов. Об акции сообщает областной минздрав, записаться и задать вопрос может любой житель региона.

Мероприятие состоится 2 и 3 июля с 14:00 до 18:00.

Записываться – через сайт министерства здравоохранения Калининградской области. Для этого нужно заполнить специальную форму, указать данные и кратко изложить суть обращения. После заполнения формы с вами свяжется сотрудник.

Как сказал министр регионального здравоохранения Сергей Дмитриев, такие встречи станут регулярными, они собирают множество пациентов.