На станции перегрузки отходов на Правой набережной выявили нарушения

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Станция перегрузки коммунальных отходов на Правой набережной в Калининграде попалась на нарушениях законодательства. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверка показала, что ООО «Блеск Профи» допущены нарушения в части накопления отходов вне контейнеров. Кроме того, отсутствует проект санитарно-защитной зоны.

Природоохранным прокурором в адрес руководителя юридического лица уже внесено представление, виновные привлечены к ответственности.

Устранение нарушений – на контроле прокуратуры.