Иностранца, который материл стюардесс, сняли с борта Калининград – Москва

В аэропорту Калининграда сняли с рейса и задержали нарушителя общественного порядка. Им оказался 46-летний житель одного из европейских государств, сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Известно, что на борту самолета, который должен был вылететь в Москву, мужчина вел себя агрессивно по отношению к бортпроводникам, матерился. Полицию вызвали прямо на стоянку воздушных судов.

Дебошира доставили в отделение, где был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.