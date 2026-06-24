В Калининградской области поймали 55 подростков, они гуляли ночью без родителей

Калининградские полицейские поймали 55 подростков, которые гуляли ночью в общественных местах без родителей. О результатах рейда «Ночной город» рассказали в пресс-службе областного УМВД. Отмечается, что полиции помогали казаки и народные дружины, а также сотрудники частных охранных предприятий и мэрии города.

Детей искали в парках и скверах, торговых центрах, интернет-кафе и пр.

В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении

Напомним, по закону дети не могут гулять без взрослых с 22:00 до 6:00. Исключение составляют подростки в возрасте 16-17 лет. Для них на период с 1 июня по 31 августа временные рамки запрета составляют с 23:00 до 6:00.