Алексей Беспрозванных поучаствовал в работе Международного клуба «Валдай»

. Фото: правительство Калининградской области.

Калининград принимает конференцию Международного дискуссионного клуба «Валдай». В регион прибыли ведущие российские и зарубежные исследователи мировых политических и экономических проблем. Как рассказали в пресс-службе правительства области, к нам приехали более 20 экспертов из Великобритании, Франции, Швейцарии, Индии, Северной Македонии, Сербии и России. Участников встречи поприветствовал губернатор Алексей Беспрозванных.

- Очень кстати для этой темы выбрана Калининградская область, и особенно приятно, что площадка БФУ им. И. Канта позволяет принять большое количество экспертов для обсуждения такого важного вопроса, - сказал он.

Экспертный диалог в вузе в этом году носит название «От мировых «боев без правил» к диалогу цивилизаций». Продолжается обсуждение вопросов, затронутых на прошедших региональных мероприятиях Клуба «Валдай», в том числе на недавнем экспертном диалоге «Валдая» в Санкт-Петербурге и на Валдайской сессии в рамках ПМЭФ-2026.