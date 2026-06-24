Продолжается подготовка к международному фестивалю «Калининград Сити Джаз»

. Фото: Предоставлено организаторами.

Продолжается подготовка к музыкальному фестивалю «Калининград Сити Джаз», который пройдет в 2026 году с 31 июля по 2 августа. В этом году фестиваль подтвердил снова свой международный статус – это видно по географии участников.

Зрители увидят на сцене коллективы из городов России, Чили, США, Израиля и других стран.

«Как и двадцать лет назад, я считаю, что джаз – это прежде всего свобода. Свобода импровизации, высказывания, неважно, говоришь ты словами или музыкой. Главное, что артист высказывает свою мысль, а она, как импровизация, рождается здесь и сейчас», - отметил президент фестиваля «Калининград Сити Джаз» Владимир Кацман.

Кто выступит в этом году

Пятница, 31 июля:

Foxtrot jazz band (Россия, Калининград);

Chris Galvez and Organ trio (Чили);

Butter funk family (США);

Суббота, 1 августа:

Уральский диксиленд Игоря Бурко (Россия, Челябинск);

Tasso (Россия, Москва);

Pompeya (Россия, Москва);

Воскресенье, 2 августа:

Illo. Trio (Россия, Москва);

Lebron Johnson (Италия);

Funk’n’stein (Израиль).

Зрителей по традиции ждут в Центральном парке Калининграда.