Продолжается подготовка к международному фестивалю «Калининград Сити Джаз»

Фото: Предоставлено организаторами.
Продолжается подготовка к музыкальному фестивалю «Калининград Сити Джаз», который пройдет в 2026 году с 31 июля по 2 августа. В этом году фестиваль подтвердил снова свой международный статус – это видно по географии участников.
Зрители увидят на сцене коллективы из городов России, Чили, США, Израиля и других стран.
«Как и двадцать лет назад, я считаю, что джаз – это прежде всего свобода. Свобода импровизации, высказывания, неважно, говоришь ты словами или музыкой. Главное, что артист высказывает свою мысль, а она, как импровизация, рождается здесь и сейчас», - отметил президент фестиваля «Калининград Сити Джаз» Владимир Кацман.
Кто выступит в этом году
Пятница, 31 июля:
Foxtrot jazz band (Россия, Калининград);
Chris Galvez and Organ trio (Чили);
Butter funk family (США);
Суббота, 1 августа:
Уральский диксиленд Игоря Бурко (Россия, Челябинск);
Tasso (Россия, Москва);
Pompeya (Россия, Москва);
Воскресенье, 2 августа:
Illo. Trio (Россия, Москва);
Lebron Johnson (Италия);
Funk’n’stein (Израиль).
Зрителей по традиции ждут в Центральном парке Калининграда.