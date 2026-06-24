Калининградские школьники победили в игре «Умницы и умники» и тут же поступили в престижный вуз

Выпускники из Калининградской области одержали победу в финале 34-го сезона всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады. Темой выпуска стали «Знаменитые россияне, оставшиеся за границей. Писатели, ученые, артисты». Как рассказали в пресс-службе областного правительства, регион представили ученица гимназии «Вектор» из Зеленоградска Карина Усова и Григорий Евмененко из Нахимовского училища. Ведущим был автор программы, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Вяземский.

Сообщается, что Григорий Евмененко соревновался в статусе агониста, верно ответил на желтой дорожке на вопрос, касающийся исследований философа Николая Бердяева, и получил заветный золотой ключик. Карина Усова отличилась в статусе теоретика на трибуне, ей также вручили золотой ключ для поступления в высшее учебное заведение.

Ребята вошли в число 12 победителей, которых ректор МГИМО Анатолий Торкунов вписал в приказ о зачислении прямо во время эфира.