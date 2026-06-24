В Калининградской области морпехи отработали прыжки с парашютом с разных высот

. Фото: пресс-служба Балтфлота.

В Калининградской области морские пехотинцы отработали навыки десантирования с вертолета. Прыжки проводились с оружием и дополнительным снаряжением с высот 900 и 1200 метров группами численностью до 20 человек одновременно. Об этом рассказали в пресс-службе Балтийского флота.

Прыжки были учебно-тренировочными с отработкой приземления на неподготовленную площадку.

Для отработки десантирования задействовали вертолет Ми-8. Всего морпехи совершили около 100 прыжков с парашютом.