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НовостиПроисшествия24 июня 2026 14:41

18-летняя калининградка работала курьером телефонных мошенников

Она забирала крупные суммы у жертв преступников
Александр КАТЕРУША

18-летняя жительница Калининграда работала на дистанционных мошенников в качестве курьера и попалась полиции. Жертвами аферистов стали как минимум две калининградки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Так, у 45-летней женщины фигурантка забрала 2,4 млн рублей: горожанку убедили в том, что ее родственники якобы совершили преступление, а деньги нужны для их освобождения от уголовной ответственности.

Аналогично обманули 22-летнюю девушку, она лишилась 820 тысяч рублей.

Задержанная курьерша заявила, что ранее сама стала жертвой аферистов и перевела им крупную сумму денег. А работать на мошенников стала в надежде, что ей вернут похищенное.

Заведено уголовное дело, ведется следствие.