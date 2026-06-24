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НовостиОбщество24 июня 2026 15:09

В онкоцентре Калининграда в День донора заготовили более 21 литра крови

В акции участвовали 45 медработников
Александр КАТЕРУША
Фото: онкоцентр Калининграда.

Фото: онкоцентр Калининграда.

В онкоцентре Калининграда 45 сотрудников в День донора сдали кровь. Удалось заготовить 21,6 литра донорской крови, рассказали в медучреждении.

Отмечается, что специалисты онкологического центра ежедневно помогают пациентам, которым нередко требуются компоненты крови во время хирургического лечения и в послеоперационном периоде.

Врач-онколог отделения торакальной онкологии и опухолей кожи Денис Данченко призвал всех участвовать в сдаче крови – если у вас, конечно, нет медицинских противопоказаний к донорству.