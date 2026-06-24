Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья24 июня 2026 15:43

В Калининградской области подсчитали диких животных

Зверья в регионе становится все больше
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области подсчитали диких животных и зафиксировали рост их численности. Об этом сообщает минприроды региона по итогам десятка полевых учетных мероприятий, охвативших основные виды животных.

По данным министерства, с 2023 по 2025 год поголовье европейской косули увеличилось с 13 392 до 14 749 особей, лося с 1697 до 1998, благородного оленя с 1642 до 1821 особи.

Также зафиксирован рост численности пушных зверей с 25 668 до 29 583.

Эти данные будут использовать для установления лимитов добычи, планирования охраны и сохранения животного мира области.