. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области подсчитали диких животных и зафиксировали рост их численности. Об этом сообщает минприроды региона по итогам десятка полевых учетных мероприятий, охвативших основные виды животных.

По данным министерства, с 2023 по 2025 год поголовье европейской косули увеличилось с 13 392 до 14 749 особей, лося с 1697 до 1998, благородного оленя с 1642 до 1821 особи.

Также зафиксирован рост численности пушных зверей с 25 668 до 29 583.

Эти данные будут использовать для установления лимитов добычи, планирования охраны и сохранения животного мира области.