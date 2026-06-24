Центробанк сообщил о снижении годовой инфляции в Калининградской области

Годовая инфляция в Калининградской области в мае 2026 года продолжила замедляться и составила 5,9% после 6,2% в апреле. Об этом сообщает региональное управление Центробанка со ссылкой на Росстат.

За месяц цены в области увеличились на 0,26%. В мае по сравнению с апрелем вновь заметнее всего подорожали услуги, цены на непродовольственные товары за месяц тоже выросли, а на продукты – снизились.

Среди продуктов сильнее всего подешевели яйца – помогло наращивание объемов их производства на местной птицефабрике. Плодоовощная продукция также стала доступнее, в частности, подешевели помидоры и огурцы. С наступлением тепла снизились затраты производителей на отопление теплиц. Также снизились цены на масложировую продукцию, включая сливочное масло.

При этом, несмотря на то, что годовая инфляция в Калининградской области продолжала замедляться, она остается выше общероссийской.