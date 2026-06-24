На Балтийской косе открыли сквер морской авиации

Сквер, посвященный 110-летию морской авиации, появился в гидрогавани. Об этом сообщает телеграм-канал компании «Новапорт Холдинг».

В сквере смонтировали информационные конструкции об истории морской авиации, лавочки и мусорки. Теперь каждый гость может узнать здесь вехи истории морской авиации — от 17 июля 1916 года, когда русские гидросамолеты впервые победили в воздушном бою над Балтикой, до современности, когда на вооружении стоят Ил-38, Ту-142, Су-33 и МиГ-29К.

Здесь собрана история боевых самолетов морской авиации, участвовавших в Великой Отечественной войне, и кульминация боевой работы морской авиации на Балтике - бои 1945 года за военно-морскую базу Пиллау (ныне город Балтийск) и косу Фрише-Нерунг (Балтийская коса).