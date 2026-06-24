На Куршской косе в море выпустили семь спасенных тюленей

На Куршской косе в Балтийское море выпустили сразу семь краснокнижных балтийских серых тюленей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

В реабилитационный центр тюленята поступали в тяжелом состоянии: с ранениями, обезвоживанием и сильным дефицитом массы тела.

Все животные прошли успешный курс реабилитации, набрали необходимый вес и стали готовы к самостоятельной жизни

Перед выпуском на их шерсти закрепили специальные спутниковые метки. Датчики позволят специалистам отслеживать пути миграции и адаптацию ластоногих в море.