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НовостиОбщество25 июня 2026 6:03

Жительница Светлого украла у близких родственников более 3 млн рублей

Теперь ей грозит до 6 лет колонии
Виктор Сергеев

На жительницу Светлого завели уголовное дело за кражу денег с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

22-летняя горожанка подобрала пароли к банковским приложениям мамы и бабушки и перевела на свой счет более 3 млн рублей.

Обнаружив пропажу денег, потерпевшие обратились в полицию. Общий материальный ущерб, причиненный родственницам, превысил 3 миллиона рублей.

Похищенные средства молодая женщина вложила в ремонт квартиры, часть ушла на личные нужды.

Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.