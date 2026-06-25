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НовостиОбщество25 июня 2026 7:05

В четверг в Калининграде ждем до +27°С

Дождей сегодня не будет, так что наслаждаемся летом
Александр КАТЕРУША

Четверг, 25 июня, в Калининграде и области будет жарким – до +25...+27°С. У побережья – до +22...+24°С. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в течение дня малооблачно, без осадков. Лишь на востоке области днем местами не исключены небольшие кратковременные дожди.

Так что наслаждаемся сегодня летом и готовимся к воскресной аномальной жаре. Сегодня же до рекорда далеко – в 2016 году суточный максимум составил +32,9°С.

Вечером ясно, похолодает до комфортных +18...+21°С к закату и до +16...+18°С к полуночи.