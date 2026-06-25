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НовостиОбщество25 июня 2026 7:19

Во Вьетнаме показали экспериментальные украшения из калининградского янтаря

Желтый камень мастера сочетают с фоамираном
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Янтарного комбината..

В Хошимине открылась международная промышленная выставка Expo Eurasia, на которой изделия из янтаря представил Калининградский янтарный комбинат. Это не просто бусы и серьги, а украшения, сочетающие балтийский самоцвет с новым полимерным материалом – фоамираном. Об этом рассказали в пресс-службе янтарного комбината.

Мастера превратили легкие листы фоамирана в пышный цветок, сердцевину которого инкрустировали янтарем. Самое крупное изделие – брошь диаметром 17 см – весит всего 25 граммов.

Всего на стенде комбината представлены около 300 янтарных украшений. Интерес посетителей выставки к изделиям есть.