Беспрозванных принимает участие в Форуме регионов России и Беларуси

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 25 июня принимает участие в Форуме регионов России и Беларуси. Мероприятие проходит в течение двух дней в Минске, темой встречи стало экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития двух стран.

Как рассказала пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, сегодня глава региона поделится опытом сотрудничества Калининградской области с областями Беларуси на секции «Региональная политика – главный инструмент обеспечения устойчивого развития территорий Союзного государства».

В заседании секции также принимают участие руководители нескольких регионов РФ.