В Зеленоградске откроется музей, в котором воссоздадут курортную квартиру прошлого

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Культурно-досуговый клуб с музеем разрешили построить в Зеленоградске на улице Чкалова. Вопрос рассмотрели 25 июня на заседании архитектурно-градостроительного совета в правительстве области.

С докладом на заседании выступил архитектор Вячеслав Генне. Он рассказал о том, что в здании будет Музей истории города и сувенирный магазин.

Экспозиционный зал представит собой воссозданную курортную квартиру. Что-то вроде калининградского музея «Альтес Хаус», где посетители ходят по восстановленной немецкой меблированной квартире. А вот какого периода воссоздадут квартирку в Зеленоградске – пока не решили: то ли немецкого, то ли советского.

В домике также расположится багетная мастерская, хранилище и конференц-зал.

Рядом с будущим зданием – отремонтированные жилые дома с верандами довоенной постройки, а также современная высотная застройка.

Само здание будет похоже на домики старого Кранца. Высота его предполагается более 11 метров.

Члены градосовета с предложением архитектора согласились. Впрочем, замечания высказали. Например, оборудовать пандусы. Были высказаны опасения – а не появится ли вместо музея дом с апартаментами. Инвестор сказал, что нет.