В казино в Куликово построят еще 10 гостиничных номеров

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Гостинично-развлекательный комплекс «Янтарный» в поселке Куликово на берегу моря решено реконструировать. Ничего грандиозного, впрочем, не планируется – хотят лишь достроить гостиничные номера. Это обсудили 25 июня на заседании архитектурно-градостроительного совета в правительстве области. С докладом выступил архитектор Игорь Ли.

Он рассказал, что здание «Собрания» когда-то было стилизовано под французскую усадьбу. Сделали даже роскошную террасу. В течение нескольких лет эксплуатации выяснилось, что она не используется и внимание гостей не привлекает. Так что именно на ее месте и построят гостиничные номера – плюс 10 к существующим 15. Увеличить номерной фонд решил инвестор.

Фасад решено сохранить таким, какой он есть сейчас.

Архитектор предложил два варианта. Члены совета выбрали первый вариант, который в стилистике повторяет существующее здание – без лишних украшений и в тех же цветах.