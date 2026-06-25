Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 9:27

В Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива – Беспрозванных

Губернатор при этом говорит, что с доставкой топлива проблем нет
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Об этом 25 июня в МАХ написал губернатор Алексей Беспрозванных.

Теперь на заправках крупных топливных операторов отпускают единовременно в один бак:

- бензин – не более 30 литров;

- дизель – не более 60 литров.

«Предыдущие дни стали показательными: очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления, почти в два раза! Ограничиваем объём отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе», - написал губернатор.

По его словам, нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю.

При этом он отметил, что с логистикой проблем нет, топливо к нам везут морем.