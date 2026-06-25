В Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива – Беспрозванных

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В Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Об этом 25 июня в МАХ написал губернатор Алексей Беспрозванных.

Теперь на заправках крупных топливных операторов отпускают единовременно в один бак:

- бензин – не более 30 литров;

- дизель – не более 60 литров.

«Предыдущие дни стали показательными: очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления, почти в два раза! Ограничиваем объём отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе», - написал губернатор.

По его словам, нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю.

При этом он отметил, что с логистикой проблем нет, топливо к нам везут морем.