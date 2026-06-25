На лифте в Светлогорске не позволили повесить большой мультимедийный экран

Во время презентации авторы проекта почему-то показывали на экране символику ФК "Балтика".

Вопрос размещения мультимедийного экрана на лифте на побережье в Светлогорске рассмотрели 25 июня на архитектурно-градостроительном совете в правительстве области. С докладом выступил архитектор Эдуард Рыленко, который показал проект-картинку – экран приделан к башне лифта, просматривается и с променада, и с обрыва.

Обсуждение получилось жарким и несколько нервным. Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин был излишне дипломатичен. Он сказал, мол, с экраном не лучше, а без него не хуже. И вообще, это не столько архитектурное решение, сколько благоустроительное.

Лифт – объект частный, а контролировать содержание роликов придется муниципалитету.

Первый заместитель губернатора Валерий Шерин оказался более прямолинеен. Он заявил, что экран влияние на архитектуру еще как имеет.

- Хотелось бы более четко услышать мнение архитектурного сообщества – нужен нам этот информационный шум или нет? И коль скоро вопрос вынесли на совет, мы решение примем, и оно будет носить рекомендательный характер. Это информационный шум. Не на каждую бетонную стену нужно ляпать рекламную конструкцию. Объект самодостаточен. Ляпать на него рекламную конструкцию – его ухудшать. Я голосую против. Мне это не нравится.

Он отметил, что размещение рекламы – это очень важный момент и рекламная конструкция вполне может фасад изуродовать.

В итоге большинством голосов проект не был одобрен к реализации.