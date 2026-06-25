Фото: онкоцентр Калининграда.

В Калининграде врачи спасли 44-летнюю женщину, удалив ей сразу три большие опухоли. О непростой операции рассказали в телеграм-канале онкоцентра Калининграда 25 июня.

Операцию проводили специалисты отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии. Три крупных новообразования органов малого таза обнаружили после того, как женщина длительное время не обращалась к врачу-гинекологу, а увеличение живота связывала с набором веса.

Значительную часть брюшной полости занимала гигантская опухоль левого яичника.

«Размеры образования были настолько большими (более 35 см в диаметре), что удаленный материал практически полностью заполнил пятилитровую емкость», - прокомментировали в медучреждении.

Объем остальных удаленных тканей тоже оказался значительным, и для их размещения потребовалось еще одна пятилитровая емкость.

Врачи призывают не откладывать визиты к медикам, своевременно проходить обследования и беречь здоровье.