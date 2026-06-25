В Гусеве мужчина угрожал ножом местному жителю и его 12-летнему сыну

В Гусеве 39-летний мужчина угрожал убийством местному жителю и его 12-летнему сыну. Инцидент произошел во дворе жилого дома, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что горожанин вышел на улицу, чтобы заступиться за дочь своей сожительницы, которая пожаловалась на обидевшего ее мальчика. Последнего он схватил и принялся ему угрожать расправой. Отец подростка вступился, тогда агрессор достал нож и продолжил угрозы.

Известно, что с места происшествия полицейские изъяли нож, от которого мужчина пытался избавиться.

Заведено уголовное дело.