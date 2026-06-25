Беспрозванных рассказал о растущем товарообороте с областями Беларуси

. Фото: правительство Калининградской области.

Товарооборот с областями Беларуси Калининградская область восстановила и только наращивает, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных 25 июня в первый день XIII Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Минске.

«Сложились очень давние и теплые отношения. Я лично менее чем за два года четыре раза посетил братскую Беларусь с рабочими визитами», – приводит словам главы региона его пресс-служба.

По его словам, товарооборот сокращался с 2020 года. А сегодня Беларусь входит в топ-3 стран-партнеров Калининградской области. В 2025 году товарооборот между Республикой Беларусь и Калининградской областью превысил полмиллиарда долларов США и показал первый раз рост по сравнению с 2024-м на 3%.

«В январе – марте этого года мы отмечаем рост товарооборота еще на 6,5 процента», – рассказал Алексей Беспрозванных.

В регион поставляют машины и оборудование, продукцию химической промышленности и стройматериалы.

У Калининградской области заключены долгосрочные соглашения со всеми областями Республики Беларусь.