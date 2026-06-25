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НовостиОбщество25 июня 2026 13:05

Назван день, когда калининградцы получат бесплатную юридическую консультацию

Обратиться за помощью можно 26 июня
Александр КАТЕРУША

Калининград 26 июня присоединится к единому дню оказания бесплатной юридической помощи. Уже завтра с 9:00 до 18:00 пройдут бесплатные консультации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Консультации состоятся с участием представителей органов судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокатов, нотариусов, юристов, представителей вузов, власти, Общественной палаты, представителей управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области и пр.

Список площадок для проведения дня оказания бесплатной юридической помощи здесь.