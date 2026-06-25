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НовостиОбщество25 июня 2026 13:22

Беспрозванных рассказал о калининградских выпускниках, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов

Рекордное количество стобалльников в этом году по физике и математике
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в 2026 году – рекордное количество 100-балльников по физике и математике. Об отличившихся выпускниках рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

В МАХ он написал о том, что по физике 13 стобалльников, еще 110 человек получили 90+ баллов.

По математике в регионе 17 стобалльников, 90+ получили 247 ребят.

Интересно, что по результатам этих двух экзаменов еще два человека набрали 200 баллов по двум предметам.

Это Александра Гапонова из «Классической школы» Гурьевска и Роберт Кереж из лицея № 23 Калининграда.