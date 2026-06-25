В центре Светлогорска разрешили построить пятиэтажный жилой дом

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В Светлогорске на улице Карла Маркса будут строить пятиэтажный дом на 4 квартиры. На его месте сейчас стоит старый домик, который снесут. Проект рассмотрели и одобрили 25 июня на заседании архитектурно-градостроительного совета в правительстве области.

Как рассказал архитектор Илья Соловьев, при разработке архитектурного облика здания он ориентировался на историческую застройку города-курорта. Фасад предложено было сделать белым, крышу уложить керамической черепицей, а первый этаж оформить кирпичом, там будут кафе, магазины и прочая коммерция.

Министерство градостроительной политики региона проект поддержало. Депутат Заксобрания Павел Федоров концепцию раскритиковал, а дом назвал «коробкой», которой не место в Светлогорске.

Остальные, например архитектор Игорь Ли, не были столь критичны и сказали, что дом в этом виде более чем уместен на тихой улочке курорта.

Проект большинство членов совета поддержали и дали добро на реализацию.