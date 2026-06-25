В Гвардейске осудили курьера телефонных мошенников, который обманывал пенсионерок. Злоумышленник проведет 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, сообщает персс-служба областной прокуратуры.

В 2025 году мошенники убеждали пожилых жителей региона в том, что они обвиняются в пособничестве вооруженным силам иностранного государства. Жертвы соглашались передать деньги преступникам якобы для непривлечения к уголовной ответственности.

Курьером, который в итоге забрал у четырех пенсионерок больше 3,3 млн рублей, стал как раз местный житель.

Отмечается, что сам мужчина полностью возместил причиненный ущерб.