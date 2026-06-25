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НовостиОбщество25 июня 2026 14:37

9-классника из Советска наградили за спасение женщины, тонущей в реке

Мальчик получил знак «Горячее сердце»
Александр КАТЕРУША
Фото: ЦУР региона.

Фото: ЦУР региона.

Девятиклассник Сергей Клепиков из школы поселка Новоколхозное Неманского района получил нагрудный знак «Горячее сердце» за спасение тонущей в реке пожилой женщины. О герое из Советска сообщает ЦУР региона.

Сергей из многодетной семьи, где растут еще трое детей. Парень ответственный и неравнодушный.

Он шел на рыбалку и увидел, как женщина упала в воду с моста. Мальчик бросился в реку и помог пожилой селянке выбраться на берег.

Спасенной оказалась бывшая узница фашистского концлагеря Нина Мельникова. Именно она рассказала о случившемся директору школы, в которой учится Сережа.