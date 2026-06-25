Стала известна программа первого в регионе фестиваля «Янтарные паруса»

Первый фестиваль «Янтарные паруса» пройдет 27 июня на реке Преголе в Калининграде. Приурочен он к празднованию 80-летия региона и посвящен калининградским выпускникам 2026 года. Как рассказали в областном министерстве по культуре и туризму, фишкой мероприятия станет шоу «Дефиле яхт», совмещенное с концертной программой и водно-световым шоу.

Программа «Янтарных парусов»:

21:30 – Выступление Калининградского областного симфонического оркестра;

21:40 – Церемония открытия фестиваля «Янтарные паруса»;

21:55 – Награждение лучших выпускников Калининградской области;

22:10 – Выступление Калининградского театра эстрады;

22:40 – Шоу-путешествие «Янтарные паруса».

Посмотреть действо можно с набережной Петра Великого (район Музея Мирового океана) и с острова Канта.

На время проведения фестиваля будут перекрыты пешеходные части эстакадного моста, а также Философский мост.

Вход свободный.