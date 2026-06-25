Стала известна программа первого в регионе фестиваля «Янтарные паруса»

Первый фестиваль «Янтарные паруса» пройдет 27 июня на реке Преголе в Калининграде. Приурочен он к празднованию 80-летия региона и посвящен калининградским выпускникам 2026 года. Как рассказали в областном министерстве по культуре и туризму, фишкой мероприятия станет шоу «Дефиле яхт», совмещенное с концертной программой и водно-световым шоу.
Программа «Янтарных парусов»:
21:30 – Выступление Калининградского областного симфонического оркестра;
21:40 – Церемония открытия фестиваля «Янтарные паруса»;
21:55 – Награждение лучших выпускников Калининградской области;
22:10 – Выступление Калининградского театра эстрады;
22:40 – Шоу-путешествие «Янтарные паруса».
Посмотреть действо можно с набережной Петра Великого (район Музея Мирового океана) и с острова Канта.
На время проведения фестиваля будут перекрыты пешеходные части эстакадного моста, а также Философский мост.
Вход свободный.