Как будет работать «Поезд здоровья» в Балтийске и Черняховском районе

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области продолжает работу «Поезд здоровья». В ближайшие дни его встретят жители Балтийска и района, а также Черняховского района, сообщает региональный минздрав.

29 и 30 июня врачи принимают в Кострово, 1 и 2 июля – в поселке Дивное, 3 и 4 июля – в Балтийске.

В Черняховском районе: 29 июня врачи также будут в поселке Калужский. 30 июня уже в Привольном, 1 июля – в Свободном, 2 июля – в Калиновке, 3 июля – в Каменке.

В составе «поезда» – три передвижных медицинских комплекса. Среди них маммограф с кабинетом профилактического обследования, флюорограф и мобильный лечебно диагностический стоматологический кабинет.

Да этого врачи принимали пациентов в Багратионовске, Краснознаменске, Зеленоградске, Немане, Полесске, Озерске, Гусеве и Гурьевске, в Нестеровском, Багратионовском и Светловском районах.

Реализация проекта запланирована до конца сентября.