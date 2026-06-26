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НовостиПолитика26 июня 2026 5:48

В Калининградской области военные учатся отражать нападение диверсантов

Тренировку провели на побережье ракетчики
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота.

В Калининградской области военнослужащие берегового ракетного соединения провели тренировку по отражению нападение диверсантов на полевой лагерь. Учения прошли на побережье ночью, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» развернули полевой лагерь, оборудовав позиции пусковых ракетных установок. По легенде тренировки диверсанты попытались напасть на лагерь. Их вовремя заметили дежурные – нападение отразили.

Использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки, чтобы приблизить происходящее к условиям современного боя.

Тренировка прошла штатно.

Отмечается, что ракетчики несут постоянное боевое дежурство по охране и обороне морских границ и побережья Калининградской области.