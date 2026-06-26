В пятницу в Калининград придет жара +28°С

В пятницу, 26 июня, в Калининграде утром воздух начнет прогреваться и потеплеет уже до +25...+27°С к полудню. Днем до +26...+28°С, ясно и без дождей. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Небольшие кратковременные дожди не исключены сегодня лишь на востоке региона (Черняховский, Гусевский, Озерский районы).

Вечером температура опустится до +18...+22°С к закату и +16...+18°С к полуночи, ветер слабый.

Напомним, в грядущие выходные в Калининграде и в области воздух прогреется выше +30...+32°С, а в воскресенье до +34...+35°С.