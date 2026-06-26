В Зеленоградске полицейские поймали нелегальных гидов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

В Зеленоградске сотрудники полиции вместе с представителями минконтроля провели рейд – искали гидов-нелегалов. Остановить удалось несколько человек. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, это люди, которые проводили экскурсии без соответствующей аттестации, а также с нарушением правил предоставления услуг.

Обнаружить таких нарушителей, а их число не уточнили, смогли как в цент ре города на Курортном проспекте, там и на променаде.

В полиции сказали, что это «недобросовестные граждане, вводящие отдыхающих в заблуждение».

В отношении них составлены административные протоколы.