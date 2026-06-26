Ветеринар рассказала, чем опасен отдых с собакой в жару на морском пляже в Калининградской области

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Собаки на морском пляже могут получить тепловой удар, пока хозяева загорают. А еще – наесться песка. О рисках и опасностях отдыха с питомцами на природе в жару рассказала калининградский ветеринар Виолетта Фарафонтова 26 июня в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

- Тепловой удар – однозначно! Там еще и второй риск, и такие случаи у нас тоже каждый год – собаки наелись песка и начинается непроходимость. Еще в жару обостряются кишечные инфекции. Соленая вода, полный кишечника песок, который травмирует кишечник. Тут же садится вторичная микрофлора и это тоже риск потерять животное, - говорит эксперт.

Взяли любимую собаку на пляж? Обязательно укройте ее под зонтиком. И помните, что помимо тени у животного должна быть постоянно вода.

В жару берегите себя и своих любимцев! Напомним, в ближайшие 4 дня в регионе будет аномально жарко – до +36°С.