В Калининградской области с июля выплата новорожденному будет поступать в виде электронного сертификата

Ставшая уже традиционной выплата в 10 тысяч рублей новорожденному с июля будет предоставляться на основании электронного сертификата. Его можно пустить на покупку товаров, средств ухода и продуктов для малыша. Как рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер, принимать такой документ будут «Детский мир», компания «Х5», маркетплейсы «Вайлдберриз» и «Озон».

По-прежнему выплата будет назначаться без заявления для большинства семей. Реквизиты банковской карты «МИР» можно направить на сайт Центра соцподдержки. Есть случаи, когда необходимо написать заявление на сертификат: при рождении ребёнка жительницей Калининградской области за пределами региона, в частной медицинской организации или при получении гражданства РФ после даты появления малыша.

Мера социальной поддержки действует с 2026 года по решению губернатора Алексея Беспрозванных. С января подарок получили почти 3 тысячи человек.