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НовостиОбщество26 июня 2026 8:55

В Фонде капремонта рассказали о преображении исторического здания бывшего вокзала в Правдинске

На доме, построенном во Фридланде, поменяли крышу
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области..

Завершается ремонт исторического здания бывшего вокзала Фридланда в Правдинске на улице Кутузова. Заменили крышу, сообщает Фонд капремонта Калининградской области.

«На свое место вернулась керамическая черепица. Воссоздаются утраченные деревянные элементы, дымовые трубы после ремонта сохранили историческую форму. Вместо прогнивших стропил установлены новые с резными кобылками, как это было задумано архитекторами начала ХХ века изначально», - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние стропильной системы и керамической черепицы до ремонта было критическим, работать пришлось аккуратно.

Внутренние работы также на завершающей стадии. В течение месяца планируют завершить.