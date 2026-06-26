Здание кафе «Причал» на берегу Верхнего озера должны снести

Здание кафе «Причал» на берегу Верхнего озера в Калининграде, будет снесено по решению суда. Об этом 26 июня во время прямой линии сказала глава городской администрации Елена Дятлова.

Она отметила, что собственник объекта – индивидуальный предприниматель.

- Суды завершены, есть решение судов. И на собственника возложена обязанность снести данный объект. В целях принудительного исполнения решения суда возбуждено исполнительное производство. С предпринимателя в пользу администрации Калининграда взыскана судебная неустойка 1 тысяч рублей за каждый день со дня вступления в законную силу и по день фактического исполнения судебного акта, то есть сноса, - прокомментировала Елена Дятлова.

Кафе «Причал» давно не работает, здание пустует и сейчас огорожено строительным забором.