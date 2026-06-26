Калининградские шпроты и консервы представили на выставке в Минске

. Фото: правительство Калининградской области.

Товары калининградских предпринимателей – консервы, сладости, янтарь, напитки, одежду и прочее – на форуме регионов Беларуси и России представил Алексей Беспрозванных в пятницу, 26 июня. Стенд Калининградской области, в Belexpo в Минске, посетили председатель Совета Федерации ФС России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова, а также посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, губернатор выступил в роли экскурсовода.

Как сказала Валентина Матвиенко калининградские рыбные консервы – «нарасхват» в магазинах страны. Беларусь – не исключение.

Всего на коллективном стенде региона представлены товары девяти компаний. Участие в выставке принимают белорусские и российские производители, ремесленники, представители бизнеса и торговли.