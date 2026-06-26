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НовостиОбщество26 июня 2026 12:08

МЧС предупреждает калининградцев о жаре до +37 °С

Жителей региона просят ближайшие 4 дня быть особенно осторожными
Александр КАТЕРУША
Воздух раскалится до рекордных показателей.

Воздух раскалится до рекордных показателей.

Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

В Калининграде с пятницы, 26 июня – аномальная жара. Сегодня региональное управление МЧС рассылает жителям области сообщения с предупреждением о температуре днем до 29 июня включительно +35…+37 °С.

В сильную жару не находитесь долгое время на улице под солнцем, ищите тень, больше пейте воды.

Управление по делам ГО и ЧС также призывает калининградцев максимально серьезно отнестись к их рекомендациям. С 11:00 до 17:00 лучше вообще не выходить на улицу без особой необходимости.

Берегите себя и своих питомцев!